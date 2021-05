Encerrada Semana das comunicações sociais

Dom Maurício Camuto, Bispo de Caxito encerrou neste Domingo com uma celebração eucarística, no seminário maior de Luanda , por ocasião do dia mundial das comunicações sociais.

Para este ano, o papa Francisco convida os médias a irem ao encontro do mundo real.

A mensagem para o 55.º Dia Mundial das Comunicações Sociais tem como tema ‘«Vem e verás» (Jo 1, 46). Comunicar encontrando as pessoas onde estão e como são’

Dom Maurício Camuto exorta aos jornalistas a não se esqueceram de outras doenças que matam a mais que a Covid19

O prelado prosseguiu dizendo que a importância do profissional da comunicação social está no transmitir, partilhar o que viu e que tocou e não o que imaginou, o que sonhou ou fantasiou.

