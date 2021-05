Diocese do Lwena ganha 5 novos diáconos

A diocese de Lwena ordenou este Domingo de Pentecostes, 23 de Maio, 5 novos diáconos.

Foram ordenados diáconos, Mário Ngungui Victor, da Diocese de Benguela, Job Cassinda Chilembo, do município do Luau, Clementino Joaquim Bonifácio, do Alto Zambeze, Nelson Afonso Cassanguili, do Lwena e José Hutu Emílio do município de Kamanongue.

Uma celebração presidida por Dom Jesus Tirso Blanco, e concelebrada pelos padres Diocesanos e Religiosos que trabalham na diocese.

Na sua homilia o prelado apelou aos Diacónos a intensificarem as acções de oração a favor da melhoria das condições da população bem como para o fim dos conflitos, convidando-os que sejam o que devem ser com ajuda de todos e a serem humildes no serviço e na missão.

Reportagem de Cristóvão Companhia