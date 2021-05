Bispo do Lwena associa marginalização do leste, ao massacre de 27 de Maio

O bispo de Lwena dom Jesus Tirso Blanco disse que o processo de reconciliação, que hoje tem mais expressão com o pedido de desculpa feito pelo presidente da república, no âmbito do massacre de 27 de Maio de 77, deve reflectir-se no desenvolvimento da província do Moxico.

O prelado diz mesmo ser provável que Moxico e em particular o povo de Calunda vive marginalizado, por ser naquela mesma região onde se registaram, com alguma intensidade os assassinatos de 27 de Maio.

Dom Tirso lamenta a escassez de meios de comunicação social no Moxico, concretamente na localidade de Calunda, onde não existe redetelefonica, jornais, rádio ou televisão, facto que leva a população a estar desinformada dos acontecimentos nacionais.

Vamos acompanhar a homilia