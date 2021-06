Arcebispo destaca valor da Eucaristia no encontro de Deus com os homens

A igreja celebrou este Domingo 6 de Maio a festa do Corpo e Sangue de Deus.

Por causa da pandemia, não houve a habitual procissão e cada paróquia celebrou localmente a cerimónia religiosa com a adoração ao Santíssimo.

Na Arquidiocese de Luanda, a missa pontifical aconteceu as 13h na Sé Catedral, onde Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dias disse que a eucaristia é o mistério do encontro de Deus com os homens.

O prelado afirmou que a igreja vai procurar tudo fazer para que a celebração eucarística tenha cada vez mais qualidade e irradie a vida pastoral nas paróquias e nas instituições católicas da Arquidiocese

O prelado reafirmou ainda que a solenidade do corpo e sangue de Deus recorda-nos que toda a vida da igreja se centra no amor de Deus para com os homens.

Dom Filomeno disse por outro lado que a igreja tudo procurara fazer para que a celebração eucarística tenha cada vez mais qualidade e irradie a vida pastoral das paróquias e nas instituições caóticas.

