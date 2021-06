Arcebispo de Saurimo destaca papel da Eucaristia na renovação do ser humano

Arcebispo de Saurimo presidiu à missa da solenidade do Santíssimo Corpo de Deus numa comunidade de São Carlos Lwanga, que afecta a paróquia de São José , situada no bairro Candembe II, periferia de Saurimo.

Para além do Santíssimo Corpo de Deus a comunidade festejou o dia de seu Padroeiro São Carlos Lwanga, liturgicamente comemorada na última Quinta- feira .

Dom José Manuel Imbamba apelou para a necessidade de os pais passarem o bom testemunho aos filhos. Criticou a participação de muitos católicos nas estruturas do mal, encorajou a nova comunidade para o crescimento espiritual e afinco na construção das estruturas da Igreja. Destacou a Eucaristia como Centro da vida eclesial e congratulou-se com as crianças pela primeira comunhão.

No período da tarde, Dom José Manuel Imbamba, encabeçou o percurso do corpo de Deus pelas artérias da cidade de Saurimo. Num formato diferente, sem a habitual procissão dos fiéis mas apenas pelas viaturas escoltadas pelo grupo coral, escuteiros, alguns fiéis e pela polícia nacional, começando pela Paróquia de São José passando pela Paróquia de Santo António até a Sé Catedral.

Vamos acompanhar a homilia