D.Tirso considera injusto critério de desenvolvimento do país

O bispo da diocese de Lwena, Dom Jesus Tirso Blanco, reafirmou a sua preocupação com a miséria que assola muitas famílias no país, e de forma particular na província do Moxico, proporcionada pela carência de infra-estruturas sociais.

O Prelado católico nas terras do leste de Angola, criticou de igual modo, o critério de desenvolvimento vigente no país, que beneficia as regiões com maior número de eleitores, tendo defendido um novo modo de desenvolvimento do país.

Reportagem de Teotónio Sapalo