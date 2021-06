Diocese de Benguela encerra jubileu de ouro com ordenações sacerdotais

A Diocese foi criada no dia 6 de Junho de 1970 pela bula Omnimode solliciti, pelo Papa Paulo VI, quando foi desmembrada da diocese de Nova Lisboa.

Como primeiro Bispo Benguela teve Dom Armando do Amaral dos Santos de 1970 -1973, de feliz memória.

Como segundo Bispo Dom Óscar Lino Lopes Braga de 1974 – 2008, também de feliz memória.

Como terceiro Bispo Dom Eugénio Dal Corso 2008- 2018, nomeado em 2019 Cardeal pelo Papa Francisco e presta serviço missionário a Diocese de Menongue, concretamente na comunidade de Cayundo.

Actualmente é Bispo de Benguela Dom António Francisco Jaca, nomeado a 26 de Abril de 2018

Foi exactamente no episcopado e dom Óscar Lino Braga que Benguela começou a produzir muitos padres com ordenações como em várias dezenas em apenas uma astronomia, daí o apelido Benguela fábrica dos padre e uma referencia na África submarina da Imbiza, com a qual já contribuiu com muitos sacerdotes.

O jubileu dos 50 anos foi coroado com a ordenação de 23 novos sacerdotes são eles: Adriano Kafivela Mulangui, Albino Kamati, Amadeu Palnga Noveno, Ângelo Joaquim da Silva , António João Gonga Mário, Augusto Albino Misssanda, Carlos Avelino Sachi Muhanda , Custodio Leonardo Hanga , Daniel Ngungui de Kanhama, Daniel Chimeunho , Dário Félix Sofunalo MamaJonbe, Evaristo Severino , Fernando Bassola António Ngongo , Felipe Duarte Sapengue , Jesus Évora da Silva , Lauriano Júlio Cabral, Luciano Calado Bastos , Manuel Kalitoko Waya Adão , Octávio Evaristo Hekele , Pedro kamenhe José , Querino Camdido Sapalo, Venâncio Muhona Nhimi e Virgílio Angandu

A missa aconteceu na explanada da capela de Nossa Senhora dos Navegantes sob presidência do Cardeal Tolentino de Mendonça, enviado do Papa para o evento tendo exortados aos neo sacerdotes a estarem profundamente ligados a Cristo único e verdadeiro mestre pois só assim serão verdadeiros educadores da fé dos homens.

“Um padre nada pode sem Cristo apenas se afunda nas ondas agitadas que ele nada pode acalmar disse o Cardeal Tolentino de Mendonça.

Vamos acompanhar a homilia