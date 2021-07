Dom Filomeno exorta aos novos ordenados a servirem com Cristo a palavra de Deus

No ano em que os salesianos celebram 40 anos de presença em Angola, Nove salesianos ao sacerdócio, se comprometem permanecer com amor no ministério da palavra de Deus, neste XVII Domingo do tempo comum.

A celebração eucarística que aconteceu, na paróquia São José de Nazaré no Campo Mário Santiago foi presidida pelo Arcebispo de Luanda e testemunhado por Sacerdotes da congregação de Dom Bosco bem como visitantes.

Na sua Homilia Dom Filomeno exortou ao Diácono Inácio Luís Saumba, e os presbíteros António Domingo Lourenço Coimbra, Enriques Segunda, Vitorino João Vitorino, Ernesto José Alberto, Domingos tchikuengue Tchimuco, Adão Cuenda Mdombele, Albino sabonete Sakangila, Manuela Tchiungulo Mário, a servir com Cristo a palavra de Deus meditando na lei do senhor.

Por outro lado o Arcebispo de Luanda apelou a família salesiana a continuar firme na missão pastoral que lhe foi confiada.

vamos acompanhar a homilia