Família Dominicana em festa, ordem de São Domingos de Gusmão celebra oito séculos

Passaram-se, exactamente, 800 anos da morte de São Domingos de Gusmão, fundador da Ordem dos Pregadores.

Frei Gerard Francisco Timoner, Mestre geral da Ordem, diz: São Domingos é um santo atemporal, fonte de inspiração para homens e mulheres do nosso tempo.

Na missa radiodifundida pela Ecclesia na manhã deste Domingo, a partir da capela do Seminário Maior de Luanda, Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dia, Arcebispo de Luanda, que presidiu a missa, ressaltou que São Domingos é um Santo atemporal, fonte de inspiração para homens e mulheres do nosso tempo.

“ Neste dia gracioso, saúdo a família Dominicana, os Frades Irmão pregadores, as Monjas, as irmãs de vida activa em várias expressões congregacionais, membros da fraternidade leigas de São domingos, antiga ordem III, os jovens Dominicanos e faço minha, faço nossa da igreja, a vossa alegria, a vossa comemoração, a vossa celebração, pois celebramos um filho digno da igreja”.

O Arcebispo de Luanda dando continuidade a sua homilia, disse que os santos são santos da igreja, gerados, incarnados e consagrados na igreja” testemunhas da verdade e da beleza de Deus na vida dos homens e do mundo”.

Falando da celebração dos 800 anos da ordem de São Domingos, o prelado adianto que é a prova eloquente da vitalidade de uma intuição e determinação a paixão pela verdade e a pratica da caridade” poderíamos neste dia perguntar qual é a herança de São Domingos de Gusmão? Quando falamos da herança dos Santos, nós perguntamos sempre qual é, e poderíamos dizer que é uma herança sempre material que caminha pare e passo de forma conjugada com uma herança imaterial, aliás é a imaterialidade que alimenta materialidade, o físico, o visível o tangível é atingido e transformado pela força da espiritualidade, o que este homem que marcou o século XIII com a sua santidade vivida na mendicância e no total abandono a Deus e no apego material, deixa a igreja, transmite a humanidade 800 anos depois”.

