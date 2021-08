Arcebispo do Lubango aponta vantagens da construção da basílica de NªSrª Monte

Dom Gabriel Mbilingi, Arcebispo do Lubango, voltou a apelar neste Domingo a necessidade da construção da basílica de Nossa Senhora do Monte.

O prelado fez tais declarações na presença de responsáveis do Governo da província da Huíla e de empresários, durante a missa de encerramento do Jubileu dos 100 anos da Capela de Nossa Senhora do Monte.

“ Os benefícios da construção de uma basílica, quer aquele que vem por motivos religiosos, quando chega ao Lubango já sabe que tem que ir a capelinha do monte, mas tem de vir, tem de se deslocar, se for estrangeiro tem que sair do País dele, e aqui começa já a situação do visto, os transportes, alojamento, alimentação e até tem que pagar a diversão, tudo isto custa é dinheiro, é um investimento que se faz”.

Reportagem de Edgar Ganga