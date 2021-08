Apelos a promoção das vocações na festa dos 45 anos de vida consagrada da ir. Emiliana

Celebrou a missa dos 45 anos de vida consagrada da Irmã Emiliana Bundo, o Arcebispo de Luanda Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dias, que na sua homilia referiu que a caminhada missionária requer sacrifícios e que o testemunho de vida da irmã possa motivar novas vocações para Santa igreja.

Dom Filomeno recordou momentos bons de convivência e confraternização, aqui era lugar de encontro, lugar de teatro, estarmos aqui a celebrar é também saudade, memória”.

Falando directamente a Irmã Emiliana Dom Filomeno adianta que “ A esta questão fundamental real do dia-a-dia de cada pessoa, a esta questão essencial tão simples como complexo, a nossa irmã Emiliana encontrou uma resposta ser madre, um compromisso todo particular de toda vida como de oração, com Deus, com a igreja vivendo no seu instituto religioso”.

Vamos acompanhar a homilia