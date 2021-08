Ordenação em Luanda: D. Filomeno recorda missão do Sacerdote no cuidado do rebanho

Neste XXIIº Domingo do tempo, a Arquidiocese de Luanda ganhou novos missionários.

Foram ordenados para o Ministério do presbiterado, Adilson Paim, Osvaldo Ndala, Lourenço Domingos e Próspero Cambeu.

Na missa de ordenação que teve lugar na Paróquia da Sagrada Família, foi celebrada pelo Arcebispo de Luanda, Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dias e Concelebrada por vários sacerdotes do clero de Luanda.

Dom Filomeno recordou a missão do sacerdote no cuidado do rebanho.

“ As religiosas, os religiosos, as crianças, as mamas e os papa, uma grande família que ganha na fé, que ganha em Jesus Cristo, uma grande família que ama e da graças a Deus pelo Dom do sacerdócio a sua igreja”.

Continuando a oração homiletica, o prelado agradeceu aos recém ordenados, pela generosidade, pela doação, pelo querer viver Cristo toda a vida consagrada, isto é dedicada a igreja e ao mundo.

O arcebispo de Luanda exortou aos novos sacerdotes a purificarem o Mundo com actos que promovam o bem e em obediência aos ensinamentos de Cristo.