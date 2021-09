Bispo de Caxito alerta para consequências da sede pelo poder na vida política, social e comunitária

Dom Maurício Cauto, apontou as regras do amor, serviço e humildade como segredos para o sucesso, harmonia e felicidade para que se assume responsabilidade na comunidade.

O prelado católico falava na celebração do Centenário da Legião de Maria, que foi celebrado neste XXV Domingo do tempo comum na Paróquia São João Paulo IIº, Arquidiocese de Luanda, onde esteve presente o Arcebispo Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dias e o Bispo Auxiliar emérito de Luanda, Dom Anastácio Cahango.

Dom Camuto chamou atenção para consequências da sede de poder e domínio na vida política, social, comunitária e religiosa, alertou ainda que existem vícios que ainda hoje ameaçam destruir vários grupos e movimentos na igreja.

Vamos acompanhar a homilia