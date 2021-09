D. Mbilingue denuncia tratamento discriminatório aos refugiados

Numa comunicação dirigida aos fiéis católicos e não só, a Comissão Episcopal para a Pastoral dos Migrantes e Itinerantes (CEPAMI), ressalta que a menagem do Papa Francisco, “Rumo a um nós cada vez maior” convida – nos a não pensarmos nos Migrantes e nos Refugiados como “outros”, mas a trabalhar na construção do “nós cada vez maior” e apontar caminhos comuns.

D.Gabriel Mbilingue, Presidente da Comissão Episcopal para Justiça, Paz, Migrações e Refugiados da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé (CEAST) ao debruçar – se sobre o Dia Mundial do Migrante e do Refugiado denunciou tratamento discriminatório aos refugiados, requerentes de asilo e migrantes, e apelou o envolvimento de todos no acolhimento dos peregrinos, mas sublinhou que a maior responsabilidade cabe a quem governa.

Reportagem de Edgar Ganga