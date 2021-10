D. Imbamba assume presidência da CEAST

O Arcebispo de Saurimo Dom José Manuel Imbamba, assumiu nesta Segunda-feira a presidência da Conferencia Episcopal de Angola e São Tomé-CEAST .

O anúncio foi feito no final de mais uma Plenário dos Bispos da CEAST, a ultima de 2021.

Neste triénio 2021-2024, a CEAST esta composta:

Presidente Dom José Imbamba, Vice-presidente Dom Estanislau Tchindekasse, Secretário-geral Dom Maurício Camuto, coadjuvado por Dom Luzizila Kiala.

Dom José Manuel Imbamba, Nascido em 1965 em Boma, província de Moxico, estudou Teologia em Luanda, foi ordenado padre em 29 de Dezembro de 1991 entre os primeiros da Diocese de Lwena.

Em 1999 forma-se na Pontifícia Universidade Urbaniana de Roma, e é professor de filosofia e Língua portuguesa. Em 2001 é nomeado secretário geral da Universidade Católica de Luanda e professor de filosofia no seminário de Luanda.

Em 6 de Outubro de 2008 é nomeado pelo Papa Bento XVI, bispo de Dundo sendo consagrado em 14 de Dezembro.

Com a elevação de Saurimo a Arquidiocese, em 12 de Abril de 2011, o papa Bento XVI o nomeia primeiro Arcebispo e toma posse em 31 de Julho.

Faz parte do Conselho permanente da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé.

Ao falar para os jornalistas as primeiras palavras do novo presidente da CEAST, Dom Imbamba, foi saudar aos jornalistas e agradeceu todo o trabalho prestado na divulgação do evangelho que é a missão da igreja.