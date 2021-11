Ser santos é viver e fazer bem as coisas em que for chamado alerta Dom Imbamba

Hoje 1 de Novembro é o Dia de Todos os Santos é uma festa celebrada em honra de todos os santos e mártires, conhecidos ou não.

Esta festa é celebrada pelos crentes de muitas das igrejas da religião cristã, por ser herdada a partir da tradição apostólica.

A Igreja Católica celebra Festa de Todos os Santos a 1 de Novembro que é seguido pelo dia dos fiéis defuntos a 2 de Novembro.

Olhando para as leituras do dia, na missa a que presidiu na capela da CEAST, o presidente da Conferencia Episcopal de Angola e são Tomé , Dom José Manuel Imbaba recomenda busca contínua do bem que há em Deus e recordou as características que fazem o perfil de um verdadeiro cristão

Dom Imbamba disse ainda que ser Santo é uma questão de viver e fazer bem aquilo que somos chamados a fazer.