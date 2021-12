D. Mbilingi leva cristãos a reflectirem sobre o que estão a preparar para o Natal

O Arcebispo Metropolita do Lubango, Dom Gabriel Mbilingi, levou os cristãos a reflectirem sobre o que estão a preparar para a festa do Natal e sublinhou que está preparação não pode ser apenas material, o Prelado do Lubango alertou haver fome mesmo que alguns negam a sua existência.

Estas considerações foram feitas neste IV Domingo do Advento, na Paróquia de Nossa Senhora de Assunção “Lage”, onde confirmou na fé 286 Cristãos daquela comunidade

Reportagem de Edgar Ganga