Arcebispo de Luanda exorta fiéis a irem ao encontro de Deus para adorá-lo com a sua fé

Neste Domingo da Epifania do Senhor, Arcebispo de Luanda exortou aos fiéis a dedicarem tempo e disposição de irem ao encontro de Deus para adorá-lo com a sua fé.

Dom Filomeno do Nascimento Viera Dias foi acolhido, no dia Mundial da Paz e da Epifania do Senhor, pelos fiéis das Paróquias de São Pedro Apóstolo do Prenda e São Paulo.

Na Comunidade da Paróquia de São Paulo, missa transmitida pela Rádio Ecclesia, Dom Filomeno falou do significado da solenidade vivida neste Domingo e destacou o trabalho daqueles que intervêm no asseguramento da liturgia.

A estes, Dom Filomeno exortou-os a prosseguirem com fé no serviço da comunidade.