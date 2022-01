Missa de acção de graças marca encerramento dos 100 anos das irmãs Espiritanas

A paróquia do Espírito Santo Paráclito, no bairro da Tchiva, Arquidiocese do Huambo acolheu neste Domingo da Festa do Baptismo do Senhor .

A missa de acção de graças do encerramento das festividades jubilares dos Cem anos de fundação da congregação das Irmãs Missionárias do Espírito Santo.

A missa presidida pelo arcebispo do Lubango Dom Gabriel Mbilingui contou com as presenças do Arcebispo do Huambo dom Zeferino Zeca Martins e do Arcebispo Emérito Dom Francisco Vity e Dom Maurício Agostinho Camuto Bispo da diocese de Caxito, sacerdotes do clero diocesano e de congregações religiosas, irmãs de diversas congregações , convidados e fiéis da Tchiva.

Reportagem Arnaldo Sapele