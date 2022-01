D. Filomeno apela famílias a verem nas dificuldades, oportunidade para o encontro com Cristo

O II Domingo do Tempo Comum, na Arquidiocese de Luanda, o dia foi dedicado às vocações, numa missa presidida pelo arcebispo de Luanda, Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dias,

Durante a homilia, também baseada no primeiro milagre operado por Jesus ao transformar, num casamento, nas bodas de Caná, a água em vinho, Dom Filomeno falou do significado do próprio vinho, tendo feito relação com a vida dos casais

O prelado aconselhou ainda os casais e as famílias a não se deixarem consumir pelas várias situações difíceis da vida, pois esta mesma vida é feita de momentos diferentes, mas cada momento, é uma oportunidade da manifestação de Jesus.

Dom Filomeno diz ainda ser apenas necessário confiarmos nosso caminho ao senhor para que ele dê sabor as nossas vidas.