Em dia de festa Dom Filomeno garante apoio da igreja ao novo bispo auxiliar de Luanda

Arquidiocese de Luanda em festa no dia em que testemunhou a ordenação Episcopal do seu bispo auxiliar, Dom Lungieki Pedro Bengui.

Falando durante a missa de ordenação, o Arcebispo de Luanda, Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dias garantiu total apoio da igreja ao novo bispo auxiliar” Não caminharas sozinho Dom António, serás sustentado sempre pela intercessão, pela presença dos Santos, nossos antepassados na fé, no ministério no testemunho da caridade, no testemunho da realidade, prostra-se é ainda sinal de que poderemos contar sempre com oração e o coração do povo fiel e crente”.

Dom Filomeno prossegui dizendo” Grande é este mistério é este serviço até aonde Dom António, até aonde senhores Bispos, até aonde sacerdotes, até aonde religiosos e religiosas do nosso Deus, até aonde somos transportados por Deus, até onde ele nos amou”

O Arcebispo de Luanda não deixou de deixar uma mensagem especial ao novo bispo auxiliar.

“Caro dom António estas palavras do Santo Padre como as de São Lucas no evangelho proclamado devem-se tornar suas e comprometem-vos a responder as evocações dos homens e aos sinais do tempo, sempre protegida e apoiado na voz daquele que vos escolheu e vos chamou pelo nome, fazendo assim percebemos como ser cristão é compromisso com o hoje da vida pessoal e comunitária”.

Lembramos que a ordenação de Dom Lungieki Pedro Bengui acontece nesta semana em que a província de Luanda celebra na Terça-feira 446 anos de fundação.

Dom Filomeno fala sobre importância de rezar pela cidade, seus habitantes e governantes.

“ Celebramos a nossa Luanda coma as suas noites e os seus dias com a realidade palpitante no coração de cada um e com a fé que nos diz caminha e avança, sempre mais alto, construindo uma cidade que seja digna de homens e mulheres criados a imagem e semelhança de Deus chamados em Cristos a serem irmãos, queremos rezar por nós mesmos habitantes de Luanda, queremos rezar por aqueles que cuidam por responsabilidade cívica, como responsabilidade governativa da nossa cidade”.