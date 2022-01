D. Zacarias Crismou, ordenou sacerdote e sagrou bispo D. Fernando Francisco

Aconteceu neste IV Domingo do tempo comum, a Sagração Episcopal de Dom Fernando Francisco, na diocese do Sumbe no espaço adjacente a Sé Catedral.

Dom Zacarias Kamuenho, Arcebispo Emérito do Lubango e primeiro Bispo da Diocese do Sumbe, foi o Bispo ordenante e presidente da celebração.

Co-celebraram os bispos da Conferencia Episcopal de Angola e São Tomé, Sacerdotes e religiosos de várias dioceses de Angola.

Na sua homilia Dom Zacarias, destacou o momento vocacional de Dom Fernando Francisco” estamos no Kuanza-sul, Sumbe, a presença do evangelho data de 1769, com a edificação de uma capelinha que albergava uma meia dúzia de crentes que veio crescer o número de fiéis que deu origem a uma outra capelinha dedicada a Sagrada Família e um centro como igreja dedicado a Nossa senhora da Conceição a mãe de Deus”.

Há 75 anos o evangelho chegou ao Seles com uma presença mais efectiva, criando a paróquia de Nossa Senhora de Fátima em 1945, em 2020 celebrou as bodas de prata” em 1974 estava eu no Seles um grande número de Crismado me esperava, entre adultos, jovens e adolescentes e um desses adolescentes era o menino Fernando Francisco que no momento da unção do Santo Crisma também respondeu amem. No dia 15 de Agosto de 1992 ordenei-o presbitério, hoje vou novamente ungi-lo com o Santo Crisma para receber a plenitude do sacerdócio”.