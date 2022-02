Bispo auxiliar de Benguela promete cuidar das obras missionárias para evangelização dos povos

O Novo Bispo auxiliar da Diocese de Benguela, ora ordenado, Dom Estêvão Binga, jurou perante os Bispos da CEAST e do Núncio Apostólico em Angola e São tome, Dom Giovanni Gaspari, cuidar das obras missionarias para a evangelização dos povos e ao mesmo tempo promete estar atento na gestão dos bens temporais da Igreja, em particular o que são destinados ao serviço do culto, agradecendo a todos pela ordenação neste V Domingo do tempo comum.

Dom Estêvão, que tem como divisa “ Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo”, dirigiu as suas primeiras palavras de gratidão a Deus, Santo o senhor do Universo de quem a terra inteira desde a criação até a redenção e santificação herdou a bondade a glória e a paz” sim por sua beleza, bondade e verdade, Deus escolheu-me para ser anunciador do seu amor e esperança, pelo ministério episcopal, e eu a todos aqui e além saúdo agradecido e respondo orando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo”.