Arcebispo de Luanda considera imprudente viver como seres que banalizam a vida

A Igreja angolana juntou-se esta Sexta-feira em oração para a consagração da Rússia, Ucrânia e toda a humanidade ao Imaculado Coração de Maria.

Arcebispo de Luanda, Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dias, presidiu o acto penitencial, em comunhão com toda a Santa Igreja para dedicar um momento de oração pela paz no mundo sob ameaça de uma guerra nuclear, devido ao conflito no Leste Europeu.

Na oração comunitária pela consagração da Rússia e Ucrânia ao Imaculado Coração de Maria, o Arcebispo de Luanda, apelou ao respeito pela dignidade de cada Povo e nação.

Dom Filomeno considera imprudente viver como seres que banalizam o mal.