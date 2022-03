Cristãos são chamados trabalharem sem cessar para a edificação da cultura da Paz e da reconciliação

O Arcebispo Metropolita do Lubango fez estas declarações na missa deste 4° Domingo da Quaresma, a missa teve lugar na Paróquia de São José do Lubango, Sé - Catedral.

Dom Gabriel Mbilingi começou por introduzir os cristãos ao espírito Ecclesia da missa do quarto Domingo do tempo da quaresma que para a igreja angolana deu início a jornada nacional da reconciliação instituído pela CEST em 19996.

O Prelado do Lubango na sua exortação homilética, despertou aos cristãos a necessidade da reconciliação inspirando-se na parábola do filho pródigo. Dom Mbilingi, partilhando a reflexão do texto feita pelo Padre João da Cruz Missionário Redentorista, fez saber que os dois filhos estavam perdidos, um em casa e outro longe de casa, e o Pai é amoroso mas incompreendido pelos seus filhos; alertou o prelado que parábola do filho Pródigo é um convite para que os cristãos mudem a imagem que têm de Deus e fez esta relação com a designação do quarto Domingo da quaresma para a igreja universal, Domingo da alegria e justificou numa interpretação teológica do texto do evangelho.

O Prelado do Lubango e Presidente da Comissão Episcopal da Justiça e Paz da CEAST, deu a conhecer ao santo povo de Deus a mensagem dos Bispos da CEAST em saudação as jornadas da reconciliação nacional e da Paz que por providência divina este ano termina com a celebração dos 20 anos de Paz e reconciliação nacional, apelando as instituições públicas, político-partidárias a promoção da mensagem de Paz, a não intolerância Político e a estabelecerem uma cultura de paz e tolerância que nesta jornada da semana nacional da reconciliação se quer proclamar e fazer crescer na sociedade.

Dom Gabriel Mbilingi recordou aos cristãos a mensagem do Santo Padre para o dia mundial da Paz e fez votos que todos trabalhem sem cessar para a edificação da cultura da Paz e da reconciliação.