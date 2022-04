Nos 20 anos de paz Arcebispo de Luanda, defende criação de uma obra educadora de consciência

E neste Domingo, aconteceu no Pavilhão da Cidadela, o culto ecuménico de acção de graças, pelos 20 anos de paz em Angola.

O acto religioso, contou com a participação do Presidente da República, João Lourenço, de entidades do aparelho governativo do país e líderes de partidos políticos.

Durante a sua intervenção, a secretária geral do Conselho de Igrejas Cristãs em Angola, Deolinda Dorcas Teca, lembrou aos jovens sobre o seu papel na manutenção da paz, como herdeiros legítimos da riqueza nacional, não obstante os sonhos adiados.

A reverenda aconselhou os jovens a valorizarem o sacrifício feito para que hoje Angola tivesse paz.

Coube ao Arcebispo de Luanda, Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dias, proferir a mensagem do dia da paz, que disse que a celebração do 4 de Abril é das comemorações com maior simbolismo a nível nacional.

Dom Filomeno adiantou ainda que a paz, ressurge sempre na vida dos indivíduos e das sociedades.

O prelado diz ser indispensável que se promova uma grande obra educadora das consciências, para que se crie uma ordem social, económica e política, que tenha em conta a dignidade, liberdade e direito fundamental de cada ser humano.

Dom Filomeno lembrou ainda que a verdade, nunca é posse de uma só pessoa, nem de um só grupo, e pediu, nestes 20 anos de paz, que os angolanos saibam ser verdadeiros construtores de paz.