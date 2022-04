Dom Mbilingi apela cristãos a entrarem na semana maior não como espectadores mas como participantes

O Arcebispo Metropolita do Lubango Dom Gabriel Mbilingi exortou os cristãos neste Domingo na paróquia de São José, Catedral Metropolitana do Lubango a se identificarem com as personagens da história da Paixão nesta Semana Santa, o Prelado fez saber ainda que a Realeza de Jesus atinge a sua plenitude na Paixão e na Cruz.

“ Jesus entra triunfalmente é verdade, a gente aplaude, agita os ramos, estende as capas no chão para o mestre passar, trata-se de uma pequena gloria antes do desastre, a morte Crucifica-o sim é um acontecimento glorioso para Jesus aclamando Rei de Israel, mas a gloria e a realeza de Cristo são apenas preanunciadas realizar-se-ão plenamente na Paixão e na Cruz”.

Dom Mbilingi, convidou os cristãos a entrarem nesta Semana Santa não como espectadores mas como Participantes