“ Jesus quer companheiros” afirma D. Filomeno

A igreja vive mais uma etapa das várias que marcam a Semana Santa:

A Missa Crismal, realizada na Quinta-feira Santa na catedral de cada diocese.

Consiste em dois pontos fundamentais:

A Bênção dos Santos Óleos, que são os óleos do Crisma, dos Enfermos e do Baptismo e a renovação das Promessas Sacerdotais por parte dos sacerdotes diante do Bispo.

Por cá o Arcebispo de Luanda lembrou esta manhã a necessidade da construção de uma igreja fiel a Cristo, próxima dos corações aflitos e feridos, dando testemunho vivo da presença amorosa de Deus e do dom do Espírito Consolador.

Na homilia da missa Crismal, na igreja de Fátima ,marcada com a renovação das promessas sacerdotais, Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dias , fala dos desafios bem como das bênçãos vividas pelos fiéis que escolheram consagrar a sua vida a Deus e aos irmãos.

O prelado afirmou ainda que Jesus quer companheiros de viagem homens e mulheres que com ele testemunhem essa compaixão de Deus, este amor de Deus por todos, em Jerusalém sereis todos consolados, Jesus quer companheiros, e nós estamos entre os que tiveram esta graça, as religiosas, os religiosos, não presbitérios ”.