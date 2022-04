Arcebispo de Luanda recomenda atenção aos feridos pelo olhar da indiferença

A Igreja celebrou a Quinta-feira Santa. Neste dia, durante a última Ceia, Jesus instituiu dois sacramentos: a Eucaristia e a Ordem Sacerdotal.

Na noite desta Quinta-feira Santa, na missa da Ceia do senhor com o habitual ritual de lava-pés, na Se Catedral, Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dias disse que, ao lavar os pés dos discípulos, Jesus passa-nos a mensagem de humildade e transmite a mensagem da necessidade de se ir ao encontro dos abatidos e as vitimas das várias situações que afectam o mundo.

O acto de Jesus, representa por outro lado um compromisso que nos torna servos como ele, que não ostentou a sua condição de Deus, mas pelo contrário entregou-se para salvar a humanidade.