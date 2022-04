Arcebispo de Luanda defende uma igreja que vá alem do tambula

No Domingo de pascoa o Arcebispo de Luanda exortou a comunidade de São Joaquim a amar a igreja e promover vocações para o serviço do povo de Deus.

Durante a homilia, Dom Filomeno disse que existem outras dimensões da pastoral que precisam da presença do sacerdote.

Nesta senda, olhou para a necessidade de se cria as capelanias do hospital e das cadeias, a igreja de Luanda precisa de mais.

“É a paróquia do hospital, o Bispo nomeia 3 padres para o hospital Americo Boa vida e eles estão lá de manha, tarde e noite só para o hospital, para os doentes e todos os trabalhadores do hospital é a capelaninha do hospital, o mesmo acontece com as cadeias, isto é igreja seria, não é só tambula, tambula, dança, dança”.

O prelado advertiu ainda sobre as palavras de Jesus, segundo as quais, o homem não vive só do pão, e lembra que, há pessoas abastadas financeiramente e com muito sucesso nas várias áreas da vida, mas que nem por isso são felizes.

“ O homem não vivi só de pão, ou dinheiro ou sucesso e nós temos experiencia disto, muita gente que tem muito dinheiro, muito sucesso, mas não tem felicidade, a felicidade não depende exclusivamente destas materialidades, podem ajudar-nos, mas a felicidade é um estado de espírito e alma que vem de outras coisas, vem da consciência e da paz, do perdão que es capaz de partilhar da solidariedade, amor, podes ter tudo mas se não tens amigos, quem te ama ou alguém que possas amar, até os animais sentem a faltar deste amor, o homem não vivi so de pão, vivi sobretudo da palavra de Deus que nos corrigi, nos renova e nos mostra os verdadeiros valores do mundo e da sociedade”.