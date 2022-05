Peregrinação ao santuário de Nªsrª Muxima, acontece antes das eleições de Agosto

No dia em que a Igreja celebrou a festa de São José Operário, padroeiro dos trabalhadores, o Bispo de Viana, apelou mais atenção às famílias em Angola e alertou que as sociedades que temos são reflexo das famílias.

Dom Emílio Sumbelelo, que na ocasião destacou a figura de São José, referiu que é preciso apostar mais nas famílias, para garantia de uma sociedade mais saudável.

“ A família emerge como primeira célula da igreja e da sociedade se a família estiver sadia, tiver robusta em questão de virtudes, temos uma sociedade sadia, uma sociedade forte, uma sociedade que vivi no dia a dia, aquilo que são os primeiros elementos da convivência social”.

No final de celebração da festa de São José, o bispo de Viana, anunciou antecipação da próxima peregrinação ao santuário da Muxima.

Dom Emílio Sumbelelo, convida os devotos de Nossa Senhora, a rezarem juntos pelas próximas eleições.

“ As festividades da Muxima normalmente são em Setembro e tem havido excepções, este ano teremos uma excepção, em vez de ser em Setembro, por causa das eleições teremos a nossa peregrinação nos dias 5, 6 e 7 de Agosto, antes das eleições e a intenção será naturalmente aquela de pedir a mãe do Céu que as nossas eleições decorram bem com civismo e urbanismo que sempre nos caracterizou como povo angolano no contexto africano, será intenção de fundo”.