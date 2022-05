Marca distintiva do Cristão é o amor, diz Dom Filomeno

Arcebispo de Luanda Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dias, celebrou neste V Domingo de Páscoa, na Paróquia de São Paulo, Domingo dedicado também a família.

Na sua homilia o prelado Católico apelou aos cristãos a superar as barreiras do amor mútuo na sociedade para se tornarem sal da terra e luz do Mundo.

“ Hoje os cristãos vencendo essas barreiras, vencendo esses limites, superando esses preconceitos e abrindo-se de todo o coração aos outros, tornam-se assim como disse Jesus Sal da Terra e luz do mundo, não porque se sintam superiores aos seus concidadãos, aos seus irmãos, mas sim porque testemunham amando-se uns aos outros, porque estão cheios de um amor que lhes supera e que os faça entrar num mistério de um Deus que é amor”.

Dom Filomeno prosseguiu dizendo que “aqui se fundamenta a nossa vontade, o nosso desejo, o nosso convite e nos comprometemos como igreja Arquidiocesana com os mais necessitados, com o projecto de construção das 3 primeiras cozinhas sociais”.

Aqui se fundamenta este nosso sonho, mas não apenas um sonho, uma urgência que dará verdade e beleza a nossa fé, ao nosso ser igreja, ao nosso coração é isso que Jesus nos ensina e pede dizendo “ dou-vos um mandamento novo que vos amei uns aos outros como eu vos amei”.

Dom Filomeno disse ainda que a marca distintiva do cristão é o amor fraterno vivido segundo exemplo de Jesus e com a sua graça.