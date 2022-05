Apelos à comunhão e unidade marcam abertura da XIII ª Semana Nacional de Liturgia

Nesta Sexta-feira 20 de Maio, aconteceu a missa de abertura da XIIIª Semana de Liturgia, sob lema “Caminhar juntos na Fé e na forma de celebrar os Santos mistérios” que a Diocese de Mbanza Congo acolhe de 19 a 22 de Maio.

A celebração foi presidida por Dom Maurício Camuto, Secretário-geral da CEAST e Bispo de Caxito, copresidida pelo Arcebispo de Malanje e Presidente da comissão de Liturgia, Santuários e Ecumenismo da CEAST e por vários sacerdotes das Dioceses e Arquidioceses de Angola.

Na sua homilia Dom Camuto começou por dizer que a vinda a Mbanza Congo, confirma que o senhor guia nos destinos dos povos, que o senhor continua a guiar a sua igreja basta debruçamo-nos sobre as leituras e ver as consciência e notar que é o senhor que nos guia em tudo.

O prelado católico prosseguiu dizendo que de quando em vez tal como no passado no tempo dos Apóstolos, precisamos desses encontros, desses momentos para se acertar o passo.

O texto do Acto dos Apóstolos esta em sintonia com a sema de Liturgia que acontece aqui em Mbanza Congo “ Nós que estamos aqui somos delegados das nossas igrejas, das nossas Dioceses, aqueles que foram escolhidos para participarem, como Paulo e Barnabé levar a mensagem aos irmãos e as respectivas comunidades Diocesanas” acrescenta o prelado.

O evangelho que foi lido colabora com esta sintonia é por amor que estamos aqui, pois só o amor cria comunhão, cria unidade, os cristãos devem amar-se mutuamente.