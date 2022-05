É necessário que os fiéis se deixem mergulhar no mistério da Igreja, diz Dom Filomeno

Encerrou neste VI Domingo de Pascoa a XIIIª Semana Nacional de Liturgia, que aconteceu sob o lema” Caminhar juntos na Fé e na forma de celebrar os Santos mistérios” que a Diocese de Mbanza Congo acolheu de 19 a 22 de Maio.

Presidiu a Missa de encerramento Dom Luzizila Kiala, Presidente da comissão de Liturgia, Santuários e Ecumenismo da CEAST, Arcebispo de Malanje e administrador Apostólico da Diocese do Sumbe, concelebrada pelo Arcebispo de Luanda sacerdotes dos 4 cantos de Angola.

A oração homiletica foi apresentada por Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dias, Arcebispo de Luanda.

Dom Filomeno, descreveu a importância que este evento teve na vida da Igreja angolana, que significa comunhão e gratidão entretanto é necessário que os fiéis se deixem mergulhar no mistério da Igreja.

“ É um pouco exercício que trouxe a este cidade, Bispos, Dom Maurício já partiu, trouxe sacerdotes, religiosas e leigos de outros lugares para reflectirmos em conjunto questões sobre a vida da igreja, a oração da igreja, o encontro do homem com Cristo mediante os actos sacramentais da igreja”

Continuando o prelado católico disse que a igreja é um organismo vivo, por isso em cada tempo, em cada lugar, em cada época, com diferentes gerações surgem sempre realidades novas que colocam a fé em reflexão e as vezes mesmo em discussão e é preciso estarmos sentado e fazermos a experiencia desta primeira comunidade de Jerusalém, ouvirmo-nos, pensarmos o que é essencial e estabelecer caminhos de acção “ é a semana Nacional de Liturgia que de dois em dois anos acontece em Angola, ora num lugar, ora no outro lugar, hoje nesta Diocese”.

Dom Filomeno disse ainda ser necessário que o cristão se deixe conduzir pelo discernimento da vida quotidiana para responder com verdade e beleza aos desafios de Deus, Presentes na liturgia.