Emoção e esperança na ressurreição marcaram funeral de D. Kevano

Os restos mortais de Dom Fernando Guimarães Kevano desceram Terça-feira, 24 de Maio a sepultura.

O Funeral foi antecedido de uma missa em que foi encomendada a alma do Bispo Emérito de Ondjiva.

Durante a homilia da missa em sufrágio a sua alma, Dom Pio Hipunyati, Bispo de Ondjiva recordou as qualidades de Dom Kevano”

Estamos aqui para manifestarmos a nossa gratidão, por tudo o que ele fez pela nossa igreja e pela igreja em Angola e pela nossa pátria, estamos aqui a encomendar ao senhor a alma deste pastor da igreja, este sacerdote consequente, encripto missionário, formador esclarecido este servidor sacrificado e homem de Deus”

Dom Pio Hipunyati, ressaltou alguns marcos indeléveis no seu percurso histórico de mais de 50 anos de vida sacerdotal” a vida de Dom Kevano confunde-se com a história da Diocese de Ondjiva, não se pode falar da igreja em Ondjiva sem Dom Kavanu, nem da província do Cunene sem fazer referência ao seu nome, ao contrário seria falsificação da história”

Ao longo dos seus 52 anos de mistério sacerdotal percorreu o território do Cunene de “lés a lés”, anunciando a palavra do senhor e distribuindo os bens salvíficos do senhor.

Preocupado com o desenvolvimento da igreja local no qual a formação integral do homem criou instituições, paróquias, seminários, escolas, postos de saúde, serviços de assistência social e outras obras de apoio a evangelização.