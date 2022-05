D.Lunguieky apresenta contribuições para uso correcto dos meios de comunicação social

O Bispo Auxiliar de Luanda Dom Lunguieky Pedro Bengi, deixou este Domingo dedicado a Ascensão do senhor e da Comunicação Social, contribuições para uso correcto dos meios de comunicação social.

Dom António Pedro Bengi presidiu a missa do Domingo da Ascensão do Senhor, 56º dia mundial da comunicação social, que este ano decorre sob o lema ““Escutar com o ouvido do coração” recorda que os meios devem favorecer os valores que enaltecem o bem comum.

Durante a mensagem partilhada no Seminário do Sagrado Coração de Jesus, o bispo auxiliar de Luanda alertou que o mau uso dos meios de comunicação social em vários momentos de solução podem destruir a sociedade.

“Escutar com o ouvido do coração”