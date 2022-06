Presidente da CEAST reforça apelos a unidade, tolerância e concórdia em tempo de eleições

O Arcebispo de Saurimo e Presidente da CEAST, disse que as palavras do memorável Papa João Paulo II, ainda são actuantes no actual contexto angolano.

Dom José Manuel Imbamba, reforça apelos a unidade, tolerância e concórdia em tempo de eleições já as portas.

“ Vamos cultivar a unidade social a diversidade do próximo, na diversidade dos Partidos Políticos, na diversidade de toda esta força de inteligência tornou-se um país crente”.

Reportagem Almeida Sonhi