Fiéis de Luanda saem a rua em adoração Pública ao Santíssimo

A igreja em Angola esteve na tarde deste Domingo engajada na manifestação de fé.

Na Arquidiocese de Luanda a procissão do Corpo e Sangue de Cristo realizou-se nas diferentes artérias das cidades e compreendeu as três zonas pastorarias recentemente criadas por Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dias, com as presenças dos dois prelados auxiliares.

Na Zona Norte que partiu da paróquia do Cristo Rei com cânticos e orações com o Santíssimo à traz da comunidade que caminhou até à paroquia de Nossa Senhora de Fátima, esteve lá Dom Fernando Francisco, que chamou a atenção dos fiéis para a questão da crença no pão e no vinho como verdadeira carne e verdadeiro sangue de Jesus e exortou à prática da solidariedade tendo dito que sem ela todos, pobres e ricos viverão em angústia.

A Zona Sul com Presença de Dom António Lunguieky Pedro, corresponde as vigararias de São João Calabria e São João Baptista da Cazanga, o que perfaz um total de 15 paróquias, partiu do Cristo Rei da Paz ao Cemiterio do Benfica.

Na sua reflexão, o responsável da zona pastoral sul, Dom Lungiek, exortou os presentes para uma comunhão contínua com Jesus.

A zona centro que Saiu da Igreja dos Remédios até ao Hospital Josina Machel.

O Arcebispo de Luanda Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dias disse que a majestosa procissão manifesta publicamente a fé dos fiéis à Jesus Cristo, caminho verdade e vida, luz verdadeira que guia cada homem.

Dom Filomeno referiu ainda por outro lado que é desta forma como os cristãos devem pautar a sua conduta no mundo.