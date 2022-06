O Coração sempre foi associado ao Amor, a ternura, a intimidade diz Dom Filomeno

A igreja celebrou nesta Sexta-feira, 24 a solenidade do Sagrado Coração de Jesus, padroeiro de várias comunidades em Angola, como é o caso do Seminário Maior de Luanda, também conhecido como Seminário do Sagrado Coração de Jesus.

A Ecclesia nesta manhã transmitiu a missa a partir da capela do seminário maior de Luanda e foi presidida pelo Arcebispo de Luanda, Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dias, concelebrada pelo Bispo Auxiliar, Dom António Lunguieky Pedro e vários sacerdotes da Arquidiocese de Luanda.

Dom Filomeno na sua homilia, começou por falar do Seminário que é uma grande obra em toda a Arquidiocese” Para nós sacerdotes é o nosso berço, o nosso ninho, independentemente dos seminários que tenhamos sido formados, em que tenhamos amadurecido, nesta disponibilidade ministerial de Cristo no mundo”