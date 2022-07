Cristãos chamados a dedicar maior empenho para uma vida de paz e bem-estar diz Dom Fernando

Nesta XIV Domingo do Tempo Comum, a paróquia de São Paulo festejou a festa do seu Padroeiro.

A missa foi presidida pelo Bispo Auxiliar de Luanda, Dom Fernando Francisco, que defendeu um empenho mais activo e dinâmico para que de facto haja paz permanente na vida de cada cristão.

De acordo com um dos Bispos auxiliares da Arquidiocese de Luanda o empenho histórico, a paz é uma conquista o bem-estar é uma conquista e a felicidade é resultado de uma luta permanente por isso no nosso dia-a-dia é necessário fazer com que as nossas capacidades sejam rentáveis para que vivamos na felicidade.

Dom Fernando Francisco durante a sua homilia mostrou-se ainda preocupado com alguns fiéis que vivem na cidade e que relativizam a nossa cultura se apegando ao feitiço e a bruxaria.