O bispo diocesano de Benguela diz ser preciso abster-se de toda a prática que lesa o próximo e adverte para a necessidade do cristão ter a coragem de assumir a sua fé, a fim de caminhar nos caminhos da verdade e da justiça.

As palavras de Dom António Francisco Jaca foram proferidas durante a homilia da missa a que presidiu, no mosteiro mãe de Deus, no vale do Cavaco.

Reportagem Pedro Tchindele