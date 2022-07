Arrancou em Luanda a II Plenária Anual dos Bispos da CEAST

A reunião dos bispos começou com a Hora Média-Tércia, de seguida Dom José Manuel Imbamba, Presidente da CEAST e Arcebispo de Saurimo, começou por pedir 1 minuto de silêncio pelo passamento físico de antigo presidente José Eduardo dos Santos.

O Discurso de Dom Imbamba Este dividido em 4 partes, primeiro começou por falar da Pastoral da Criança, o Sínodo que este Domingo encerra a 1ª fase dos trabalhos sinodais, as semanas nacionais, de liturgia e da Bíblia e por último tocou em aspectos sociais com realce para as Eleições de Agosto.

O Presidente da CEAST, caracterizou 2022 como tendo sido duro para a Igreja com a perda de dois bispo, Dom Jesus Tirso Blanco bispo de Lwena e Dom Fernando Guimarães Kevano bispo emérito de Ondjiva que segundo Dom Imbamba, os dois pastores do povo construíram a igreja de Cristo neste país.

A pastoral da criança vai bem segundo a constatação do prelado católico, mas que nos próximos dois anos passe-se à implementação no âmbito dos programas.

No âmbito social a atenção dos bispos viram-se às eleições momento em que será posta a prova a capacidade de os angolanos viverem como irmãos, apelou ainda para que não haja mais casos de intolerância e aos de opinião e analista apelou para que estes possam controlar as emoções nos momentos em que estiverem a analisar ou comentar e não fazer das notícias falsas a arma contra a honra alheia.

Aos órgãos de comunicação social devem ser transformadas em escolas de educação cívica para que o cidadão seja bem informado em relação ao momento que se vivi.