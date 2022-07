CEAST: Bispos deixam recomendações sobre o momento eleitoral

Bispos da CEAST no encerramento da II Assembleia Anual Plenária emitiram uma nota final, onde destacam aspectos do andamento da vida da Igreja, com particular destaque para o Sínodo, e lançara um olhar para o actual momento sócio político.

Nas suas deliberações os Bispos aprovaram 8 decisões que irão ter implementação ao nível da Igreja angolana e dão a conhecer alguns momentos que vão marcar a vida eclesial nos próximos tempos.

Na sequência das suas recomendações os Bispos ressaltaram a necessidade de maior atenção a pastoral escolar e catequese, virados para a formação cristã e humana, sobretudo das crianças e jovens, bem como alertam para a neutralidade da Igreja através dos seus actores de pastoral, diante do actual momento político, e recomendam a todos os homens de boa vontade a trabalharem para a preservação da Paz.

Na ocasião serviu para os Bispos esclarecerem dúvidas que ainda pairam sobre a participação da CEAST na missão de observação eleitoral, numa plataforma que integra outras organizações civis.

Dom Gabirel Mbilingi, Presidente da Comissão de Justiça e Paz da CEAST, respondeu as vozes que entendem que a Igreja Católica estaria a enveredar pelo caminho da ilegalidade.

Na sequência do mal entendido com opiniões que apontavam para a ilegalidade desta acção veiculadas no espaço Público, Dom Gabriel Mbilingi, faz questão de esclarecer que esta intenção não viola qualquer princípio legal.

Sobre o triénio dedicado a criança, os Bispos aprovaram uma nota pastoral na qual recomendam maior atenção e protecção aos menores e do necessário cuidado com o processo de educação das crianças através da catequese e do ensino, os Bispos apontam na sua nota, alguns perigos que rondam as crianças.