Bispo de Caxito alerta angolanos a estarem atentos às propostas de governação

No dia em que foi assinalado o dia da Mulher Africana.

Na diocese de Caxito, Dom Maurício Camuto aproveitou a data para rezar com a comunidade diocesana da PROMAICA - promoção da mulher na igreja católica.

O bispo de Caxito diz ser importante continuar a apostar na formação integral da mulher para o bem-estar da própria sociedade.

O bispo de Caxito encoraja a unidade e harmonia familiar na convivência entres os casais.

“Angola precisa de políticas sérias” o alerta é do bispo de Caxito que apela aos angolanos a estarem mais atentos as propostas de governo apresentados em contexto eleitoral.

Dom Maurício Camuto que rezou ontem com a representação diocesana da PROMAICA no dia dedicado a mulher africana diz mesmo que o nosso país precisa de servidores públicos comprometidos com o bem comum.

Sobre actual situação social em Angola, o bispo de Caxito apela a justa distribuição da riqueza nacional.