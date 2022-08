Dom Damião Franklin homenageado pelo clero de Luanda

A homenagem foi feita no âmbito de dois momentos aniversário Sacerdotal e natalício.

É precisamente neste 4 de Agosto, em que se celebra a memória litúrgica de são João Maria Vianei, Padroeiro dos sacerdotes, que Dom Damião Franklin, antigo Arcebispo de Luanda, completa neste dia, 30 anos de Padre e Sábado, 6 Agosto, dia do seu aniversário natalício, em vida terrena, o prelado católico que, por vários anos conduziu os destinos desta Igreja particular de Luanda, completaria 72 anos.

Os restos mortais de Dom Damião Franklin, que repousam no campo Santo do cemitério do Alto das Cruzes, podem vir a ser transladados para a sé Catedral.

No dia do Padroeiro dos Padres, o então arcebispo de Luanda recebeu, foi homenageado no alto das cruzes, pelo clero desta diocese, como um dos sacerdotes mais velhos, e de todos que jazem no cemitério do alto das cruzes.

Repórter Jerónimo Domiano