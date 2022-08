Muxima encerra com apelos á responsabilidade nas palavras e iniciativas por parte dos Partidos

Muxima encerra com mais de 1 milhão de fiéis.

Encerrou neste XIX Domingo do tempo comum a hoje na Diocese de Viana, a Peregrinação ao Santuário ao Santuário de Nossa Senhora da Conceição da Muxima, com apelos à responsabilidade nas palavras e iniciativas por parte dos políticos e do povo, neste período eleitoral que o país vive, para se evitar conflitos.

Dom Filomeno Vieira Dias exortou os crentes a orar pelo país e pelos seus governantes, líderes, instituições e processos políticos e sociais em andamento.

O religioso ressaltou que os crentes têm a oportunidade de dar um exemplo de cultura e amizade cívica, afirmando que o testemunho de cada um pode ser fonte de paz, de fraternidade, de união, de diálogo, de respeito e de convivência pacífica.

Na sua opinião, é necessário que se respeite os direitos de cada cidadão, buscando sempre a paz, justiça, concórdia, o verdadeiro progresso e moralidade em toda a vida pública.

Aos jovens, Dom Filomeno Vieira Dias, fez votos de que se preparem bem, incutindo novas forças de honestidade, competência e generosidade nas relações sociais.

A peregrinação à Muxima contou com cerca de um milhão e 300 peregrinos vindos das diversas dioceses do país, e do estrangeiro.