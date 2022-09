Clero de Luanda ganha novo sacerdote

Trata-se do Padre Jorge Domingos, ordenado neste XXIIIº Domingo do Tempo comum, na Paróquia de Nossa Senhora de Fátima, numa cerimonia presidida pelo Arcebispo de Luanda, Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dias, co celebrada pelos Bispos auxiliares, Dom Lunguieky, Dom Fernando e por demais sacerdotes do clero entre outros.

Arquidiocese de Luanda continua acometido a vários desafios pastorais tendo em conta a sua densidade populacional, daí a necessidade de mais sacerdotes para a criação de mais centros e comunidades paroquiais.