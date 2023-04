Arcebispo de Luanda reafirma continuidade do ministério de Cristo, actualizado no coração do homem

Nesta Quinta-feira, os católicos no mundo inteiro iniciaram a celebração do tríduo pascal, celebração em memória da Paixão, Morte e Ressurreição de Cristo.

No período da manhã observou-se a celebração da missa Crismal, na qual os sacerdotes renovaram as suas promessas e são benzidos os óleos santos, naquele que é também considerado por, excelência o dia do sacerdote, e dia da instituição da Eucaristia.

Por cá, o Arcebispo de Luanda celebrou a missa crismal na Paroquia nossa senhora de Fátima com a presença do clero a serviço da diocese.

O prelado disse na ocasião que o ministério de Jesus não ficou parado em Nazaré, na galileia, nem em Jerusalém,

Segundo o prelado, o ministério de Cristo, hoje é actualizado pelo mistério na igreja e no coração do homem;

“ Este ministério de Jesus continua, não ficou parado na Galileia, não ficou em Nazaré, nem em Jerusalém, é actualizado hoje, pelo ministério da igreja, na tua vida e no teu coração, pelas tuas mãos, que se tornam as mãos de Cristo ressuscitado que vem manifestar a cada um a sua presença e comunicar a cada um a força do seu amos”.

O Prelado falou ainda da importância e significado dos óleos dos catecúmenos e dos enfermos e consagração do óleo do crisma, utilizados na celebração de vários sacramentos.