Deus não vai premiar as pessoas arrogantes e exploradores considera Arcebispo de Luanda

O Arcebispo de Luanda de Luanda celebrou o Domingo de Pascoa na paróquia do Santo Agostinho. Na homilia Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dias, disse que Deus não vai premiar as pessoas arrogantes, injustos e exploradores que vivem a custa do sofrimento e do salário dos outros.

“ Deus não vai premiar os malvados, os maus, prepotentes, os arrogante, os injustos, os exploradores, os que vivem em cima do sofrimento dos outros, que vivem em cima do salário de miséria dos outros, os que vivem acumulando a custa da privação dos outros, por isso Deus ressuscita Jesus Cristo, o injustiçado dos injustiçados da história para dizer-nos que devemos continuar a lutar porque Deus esta do nosso lado”.

Arcebispo de Luanda que desejou também feliz pascoa ao santo povo de Deus neste Domingo da aleluia, pediu aos cristãos a serem jovens adolescentes cheios de esperança para que todos os dias possam caminhar com força divina de Jesus Cristos.