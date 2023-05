Presidente da CEAST aponta directrizes para a caminhada escuta em Angola

Escuteiros católicos comprometidos com a promoção da justiça e do bem comum foram os apelos de Dom José Manuel Imbamba durante a missa de encerramento do IIº Encontro Nacional dos Escuteiros Católicos, que decorreu de 27 de Abri a 1 de Maio.

Na missa de encerramento deste Domingo na Paróquia da Sagrada Família, Dom Manuel Imbamba que presidiu, apontou os caminhos que devem orientar a caminhada escutista em Angola.

“ Mostrai em quaisquer circunstâncias que sois católicos de verdade, porque amais a todos sem discriminação de qualquer natureza, vos bateis pela dignidade da pessoa humana, trabalhais afincadamente para que a civilização do amor impede que o bem comum realize a todos, seguis os passos de Jesus construindo um mundo de fraternidade, justiça e paz e cultivando sempre as chamadas virtudes teólogas, fé, esperança e caridade”

O prelado continuou dizendo que o escuta deve promover os valores autênticos que molda e eleva para atingir a perfeição querida por Deus “vos sacrificais imitando Cristo para que todos incluindo a natureza vivam na alegria de filhos e filhas de Deus, fazendo das vossas vidas uma escola viva de virtudes autenticas e comprovadas, de convivências na diversidade de dons e méritos, enfim fazei de vós uma escolas de bons e nobres costumes, e é isso que esperamos de vós caros escuteiros de Angola”.

O presidente da CEAST valorizou o sentido do amor ao próximo, a igreja e a pátria encoraja os jovens escuteiros a serem os verdadeiros transformadores da sociedade com a promoção dos valores cristãos.

“É preciso termos em conta o sentido do outro, o que é que eu faço para o bem do meu irmão, o que é que eu faço para edificação do meu irmão, o que é que eu faço para a sua dignificação e salvação, o que é que eu faço a partir do meu trabalho, a partir da minha pessoa, a partir da minha acção, da minha inteligência, da minha consciência, o que é que eu faço para que o mundo se transforme, para que Angola se transforme, para que a minha igreja se transforme, para que todos nós, pastores, rebanhos nos transformemos e nos convertamos para a perfeição que Jesus Cristo quer”.

Dom José Manuel Imbamba Presidente da CEAST que presidiu a missa de encerramento do IIº Encontro Nacional dos Escuteiros Católicos, adiantou ainda que com Maria a ser discípulos fiéis cultivando as virtudes cristãs incorporando sobretudo os valores da escuta silenciosa da palavra de Deus “que nos fala todos os dias”.